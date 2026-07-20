Detenida una persona tras detonar un "artefacto incendiario" frente a un edificio gubernamental en Nueva York

Agente del FBI. - Europa Press/Contacto/Kyle Mazza

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, ha confirmado este lunes la detención de una persona que detonó un "artefacto incendiario" frente a un edificio que acoge organismos gubernamentales en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, episodio que ha dejado dos heridos leves.

"Esta mañana, una persona ha colocado un artefacto incendiario en el exterior del número 26 de Federal Plaza, en Nueva York", ha informado Patel en un mensaje en redes sociales, quien ha señalado que la persona "se encuentra detenida" y que el episodio deja "dos heridos leves".

"El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo (JTTF) del FBI está investigando el incidente", ha añadido.

Medios estadounidenses como la cadena CBS apuntan que la explosión se ha registrado cerca de un edificio que alberga decenas de organismos, entre ellos el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Esta zona ha sido escenario de manifestaciones contra el ICE.

El sospechoso llevaba dos armas "realistas" cuando fue detenido, y el incidente se produjo por la detonación de carga explosiva en un papelera, indican fuentes a CBS.