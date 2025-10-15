Detenidas 20 personas en la manifestación propalestina ante el partido entre Italia e Israel de cara al Mundial

Archivo - Manifestación propalestina en las inmediaciones del partido entre Italia e Israel en la ciudad de Údine - Europa Press/Contacto/Riccardo Modena - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía italiana ha arrestado este martes a una veintena de personas a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes en los disturbios que han seguido a la manifestación propalestina que ha precedido al partido de clasificación para el Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos disputado entre Italia e Israel en la ciudad italiana de Údine.

Cerca de 8.000 personas, según la jefatura de Policía, y más de 15.000, según los organizadores, han abarrotado la plaza de la República de Údine en el marco de la manifestación propalestina, que ha sido objeto en múltiples ocasiones de intervenciones policiales, según el diario 'Il Corriere della Sera', que ha subrayado el transcurso pacífico de la marcha durante cerca de dos horas.

En cambio, llegados los manifestantes al punto final de la marcha, la plaza Primo Maggio, varias personas han roto el cordón de seguridad del Comité de Údine por Palestina, dando inicio a enfrentamientos físicos con la Policía.

"Un centenar de manifestantes han atacado violentamente los vehículos de las fuerzas del orden, lo que nos obligó a responder con cañones de agua y gases lacrimógenos. Tuvimos que realizar algunas cargas de socorro, lo que nos permitió recuperar el control de la plaza", ha declarado el jefe de la Policía de Údine, Pasquale Antonio De Lorenzo, que ha precisado que 15 personas han permanecido detenidas en comisaría al final de la noche.

PIDEN EL FIN DE LA OCUPACIÓN Y LA EXPULSIÓN DE ISRAEL DE LA FIFA

La protesta, convocada por el Comité de Údine para Palestina junto con la comunidad palestina de Friuli-Venecia Julia y Véneto y otras organizaciones, ha llevado a desplazarse a más de 300 grupos, asociaciones y movimientos hasta la ciudad del noroeste italiano.

Los manifestantes, llegados de toda Italia, han portado lemas escépticos con el acuerdo de alto el fuego acordado por el Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y mediado por Estados Unidos, alegando, entre otras proclamas, que "el primer día de paz será el último día de ocupación".

A la cabeza de la protesta ha ido la llamada "estatua de la justicia con los ojos vendados", obra del arquitecto friuliano Tommaso Pascutti, que enseña una tarjeta roja contra Israel, muestra de otra de las reclamaciones de la movilización contra la permanencia de Israel en la FIFA "y su posibilidad de participar en competiciones internacionales".