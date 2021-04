Detenidas 20 personas tras ser tiroteado un obispo italiano en Sudán del Sur

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Sudán del Sur han detenido a un total de 20 personas por su presunta relación con el ataque del domingo contra un obispo en Rumbek, el italiano Christian Carlassare, quien resultó herido tras ser tiroteado en su residencia, según ha recogido la emisora sursudanesa Eye Radio.

El portavoz de la Policía de Rumbek, Elijah Mabor, ha indicado que entre los detenidos hay siete agentes encargados de la seguridad de la residencia de Carlassare y ha agregado que "el resto son trabajadores de la diócesis, incluidos curas", sin dar más detalles al respecto.

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha descrito el suceso como "un vergonzoso acto de intimidación" y ha pedido a la población que "condene a los criminales que llevaron a cabo este crimen atroz". Así, ha dicho que es un acto "inaceptable".

Asimismo, ha ordenado a las autoridades del estado de Lagos que investiguen lo sucedido y ha trasladado a Carlassare el apoyo de las autoridades, antes de desearle una pronta recuperación para que pueda "servir a la población (...) con renovada determinación".

Por el momento no hay reclamación de la autoría del ataque ni se conocen las causas del suceso. El propio Carlassare ha dicho que "intentó hablar con ellos" antes de que le tirotearan. "No estaban allí para robar o matar, porque me hubieran matado fácilmente", ha argüido.

"Sé que hay gente que está sufriendo más que yo en este momento por lo que ha pasado. Rumbek merece algo mejor. Perdono de corazón al que llevó a cabo esta acción o la permitió", ha dicho. Carlassare fue nombrado el 8 de marzo como obispo de la diócesis de Rumbek, que llevaba diez años sin obispo.