Detenidas 28 personas en Michoacán (México) en una operación contra la ola de violencia entre cárteles

Efectivos de las fuerzas de seguridad mexicanas detienen a un hombre en Buenavista, Michoacán - Europa Press/Contacto/Vaclav Lang

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 personas han sido detenidas este lunes en el marco de una operación en el estado mexicano de Michoacán, en el centro-oeste del país, según han anunciado las autoridades del país, que han elevado a 241 los arrestados en poco más de un mes desde que fuera asesinado el alcalde de Uruapan.

El Gabinete de Seguridad ha anunciado además en un comunicado la incautación de siete armas de fuego, más de 400 cartuchos, 27 cargadores, 18 artefactos explosivos y una veintena de vehículos.

El organismo ha defendido en la misma nota que estas redadas, que han tenido lugar en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista, Tomatlán y Zitácuaro, "tienen el objetivo de brindar seguridad y confianza a los pobladores, trabajadores y dueños de establecimientos".

El denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se puso en marcha el pasado 10 de noviembre con motivo del asesinato días antes del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que fue ejecutado en una plaza pública de la localidad. Desde entonces, las autoridades mexicanas han detenido a 241 personas, lo que da un promedio de casi siete arrestados cada día.

La muerte de Manzo ha sacudido la vida política mexicana, ya que la oposición recuerda que el edil había pedido protección adicional a las autoridades federales, una protección que nunca llegó a pesar de las recurrentes amenazas de las organizaciones criminales, en particular del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).