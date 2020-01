Detenidas 30 personas durante una protesta para exigir la liberación de un activista pashtún en Pakistán

Publicado 28/01/2020 15:59:08 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Pakistán ha detenido este martes a 30 personas, entre ellas un parlamentario, en una protesta en la capital, Islamabad, para exigir la liberación de un activista pashtún arrestado el lunes en el país.

La movilización había sido convocada en rechazo a la detención del activista Manzur Pashtín, líder del Movimiento de Protección Pastún (MPP), en la localidad de Peshawar.

Entre los detenidos durante la jornada de este martes figura Mohsin Dauar, parlamentario y alto cargo del MPP, quien ha sido trasladado a la comisaría de Kohsar, según ha informado la cadena de televisión local Geo TV.

Antes de su detención, Dauar había reclamado la liberación inmediata de Pashtín durante la protesta, en la que han participado miles de personas. "Estamos bajo custodia policial", ha confirmado posteriormente en un mensaje de texto al diario 'Dawn'.

Las autoridades acusaron a Pashtín de participar en una reunión el 18 de enero en la que el activista supuestamente dijo que la Constitución de 1973 viola los Derechos Humanos e hizo comentarios despectivos sobre el Estado.

La Policía detuvo además a otros nueve miembros del MPP. "Este es nuestro castigo por defender nuestros derechos de forma pacífica y democrática", denunció Dauar durante la jornada del lunes.

Pashtín, un joven residente en una remota aldea de Pakistán junto a la frontera con Afganistán, se hizo famoso tras fundar el MPP en 2018 y después de liderar varias manifestaciones masivas.

El grupo fue fundado para defender los derechos de los pastunes en las regiones, donde las Fuerzas Armadas paquistaníes han lanzado ofensivas para expulsar a los milicianos islamistas.

Pashtín acusó al Ejército de estar atacando a determinados grupos étnicos mientras ignora a otros que acaban luchando en Afganistán y actuando como enlaces de los servicios de Inteligencia paquistaníes.

Estados Unidos y Afganistán han realizado acusaciones similares contra Pakistán pero el MPP es el primer movimiento local que se ha atrevido a alzar la voz contra el Ejército paquistaní.

Por su parte, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) criticó la detención del activista. "Las autoridades paquistaníes deben dejar de arrestar a activistas como Manzur Pashtín, críticos con las acciones y políticas del Gobierno", dijo Brad Adams, director de la ONG para Asia.

"Usar el Derecho Penal para silenciar la libertad de expresión y a la oposición política no tiene lugar en una democracia", señaló, antes de resaltar que el Ejecutivo "debe encontrar vías para resolver las diferencias políticas a través del diálogo, y no de la intimidación". Adams recalcó que "la oposición pacífica es la esencia de la democracia y no debe ser tratada como si fuera sedición".