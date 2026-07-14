Detenidas en Francia cerca de 200 personas durante la última noche de disturbios

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía de Francia. - Europa Press/Contacto/Denis Thaust - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha informado este martes de que cerca de 200 personas fueron detenidas durante la pasada noche, que se vio caracterizada por disturbios en diversos puntos del país de cara a la celebración de la Fiesta Nacional del 14 de julio, conocida como el Día de la Bastilla.

Un total de 188 personas han sido arrestadas durante la noche, lo que supone una disminución desde las 389 detenciones registradas la misma noche el año anterior, según datos ofrecidos por el propio Nuñez, que ha calificado ahora la cifra de "positiva" dado el historial.

Asimismo, ha alertado de que unas 140 localidades han registrado "episodios de violencia urbana" durante la noche, con el lanzamiento de objetos incendiarios, y ha explicado que la Policía y la Gendarmería tuvo que intervenir para "contener estos disturbios y mantener el orden".

No obstante, ha recalcado que se ha producido un descenso del uso de los sistemas de lanzamiento de fuegos artificiales para atacar a los agentes de las fuerzas de seguridad. "El año pasado vimos unos 650 morteros de este tipo, pero este año solo 300", ha explicado en declaraciones a la cadena BFMTV.

"La Policía está determinada a la hora de llevar a cabo estas operaciones. Esta ha sido únicamente la primera parte, la segunda se ha estado realizando a lo largo de este martes dado que, además, esta tarde se juega la semifinal del Mundial de Fútbol", ha afirmado, antes de informar de que se han desplegado unos 70.000 efectivos, unos 7.000 de ellos en París y las zonas circundantes.