Detenidas en Italia 13 personas en una gran operación contra la mafia

Las fuerzas de seguridad italianas han arrestado este jueves a 13 sospechosos en una operación contra la mafia en todos el país, conocida con el nombre de 'Basso Profilo', si bien otras 35 han sido puestas bajo arresto domiciliario.

Entre los detenidos se encuentran algunos miembros de alto rango de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, así como empresarios, funcionarios y políticos. Además de las detenciones, se han confiscado varios bienes por valor de millones de euros, según informaciones de la cadena de noticias Rai News.

Asimismo, este mismo jueves ha sido registrada la casa del secretario general del partido Unión de Centro (UDC), Lorenzo Cesa, que está siendo investigado por sus presuntos lazos con la mafia. Si bien ha presentado su dimisión, ha asegurado que es inocente. El secretario regional del mismo partido y concejal de la región de Calabria, en el suroeste de Italia, Francesco Talarico, también figura como uno de los sospechosos.

"He sido acusado de hechos que se remontan al año 2017, de los cuales me desvinculo y pediré a mis abogados que la Fiscalía competente me escuche inmediatamente. Dada las particulares circunstancias que está viviendo nuestro país, dimito como secretario nacional (de la UCD) con efecto inmediato", ha declarado Cesa según recoge la agencia de noticias ANSA.

La semana pasada comenzó uno de los juicios contra la mafia más importantes de las últimas décadas en la ciudad de Lamezia Terme y que llevó a sentarse en el banquillo a 300 acusados por sus supuestos vínculos con la 'Nrangheta, considerada una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

El lunes fueron detenidas 50 personas acusadas de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a una organización mafiosa, manipulación de elecciones, tenencia ilegal de armas, extorsión e intento de asesinato.