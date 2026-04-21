Detenidas en Londres otras ocho personas presuntamente implicadas en ataques contra la comunidad judía

Archivo - Chaleco reflectante de la Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard - POLICÍA METROPOLITANA DE LONDRES - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido han detenido este martes a otras ocho personas presuntamente implicadas en ataques incendiarios en Londres, la capital británica, en el marco de una serie de investigaciones sobre este tipo de incidentes, que tendrían como objetivo principal locales y comunidades judías.

La Policía de Contraterrorismo británica ha indicado en un comunicado que siete de los arrestos se han llevado a cabo durante las últimas 48 horas en relación con un supuesto plan para llevar a cabo un ataque de este tipo, supuestamente contra un evento de la comunidad judía, aunque no se ha identificado el objetivo exacto.

A estos se suman otras dos detenciones que tuvieron lugar el lunes y que ha llevado a la imputación de un menor de 17 años acusado de atacar durante el fin de semana la sinagoga Kenton United, con artefactos incendiarios, según informaciones de la cadena de televisión BBC.

El comisario adjunto de la Policía Metropolitana, Matt Jukes, indicó entonces que los dos detenidos se encuentran bajo custodia tras haber lanzado cócteles molotov contra el edificio, un ataque que se enmarca en un aumento reciente de este tipo de sucesos.

"En las últimas semanas, hemos efectuado 15 detenciones en relación con una serie de seis incidentes dirigidos contra comercios judíos, el servicio de ambulancias de voluntarios judíos y un medio de comunicación persa", explicó.