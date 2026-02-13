Detenidas en Polonia ocho personas acusadas de introducir tabaco de contrabando desde Bielorrusia

Archivo - Imagen de archivo de la frontera polaca. - Attila Husejnow/SOPA Images via / DPA - Archivo
MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Polonia han informado este viernes de que otras ocho personas han sido detenidas acusadas de introducir tabaco de contrabando utilizando sondas meteorológicas desde territorio bielorruso, un nuevo caso de estraperlo que se produce en pleno aumento de la tensión entre los dos países.
El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales que "ocho contrabandistas han sido detenidos en suelo polaco tras haber utilizado globos para introducir cigarrillos a través de la frontera". "Los agentes de la Guardia Fronteriza los han arrestado", ha asegurado.
Un total de 16 personas han sido arrestadas en lo que va de año por este tipo de delitos y, según Varsovia, la cifra de cigarrillos incautados corresponde a unos 2,8 millones de eslotis (alrededor de 664.500 euros).
Desde que comenzó el año se han detectado numerosos cruces de sondas meteorológicas procedentes de Bielorrusia, una situación que Polonia ha descrito como "provocación disfrazada de contrabando". El Gobierno considera esto "ataques híbridos" procedentes de Minsk para "poner a prueba la capacidad de los sistemas de defensa aéreos de Rusia".
El aumento de los casos de contrabando llega, además, tras el aumento de los cruces fronterizos por parte de migrantes procedentes también de territorio polaco en el marco de la invasión rusa de Ucrania, una medida que según el Gobierno de Polonia es utilizada por Bielorrusia para ejercer una mayor presión sobre el país.
El Ejército ha registrado un significativo aumento de la actividad por parte de drones pequeños y globos de este tipo. Varios países vecinos de Ucrania han denunciado que Moscú ha puesto en marcha una guerra híbrida que incluye incidentes de este tipo para desestabilizar la situación en la frontera en respuesta al apoyo ofrecido a Kiev durante la guerra.