Detenidas en Rusia cinco personas por un incendio que dejó ocho muertos el martes en Moscú

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía de Rusia. - Europa Press/Contacto/Yegor Aleyev

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad han detenido este miércoles a cinco personas presuntamente implicadas en un incendio registrado el martes en Moscú, la capital del país, donde se han registrado ocho muertos a causa del incidente, según ha informado el Comité de Investigación de Rusia.

En un comunicado, la entidad ha indicado que todos ellos han sido arrestados por violar presuntamente las normas de seguridad durante las obras de construcción, lo que habría provocado "la muerte por negligencia de ocho personas".

Además, ha detallado que entre ellos se encuentra un alto cargo de la empresa constructora, quien hacía las veces de director de construcción y encargado durante estos trabajos.

Según la investigación, el 28 de abril se produjo un incendio en el tercer piso del complejo, que se propagó rápidamente y generó un humo tóxico espeso. Como consecuencia de esto, ocho personas han muerto y otras tres han resultado heridas de gravedad.

El Comité de Investigación de Rusia ha denunciado que "las causas directas de la tragedia fueron la falta de sistemas operativos de alarma contra incendios y de extinción de incendios y el almacenamiento no autorizado de materiales inflamables", entre otras cuestiones.

Además, "una de las dos escaleras de evacuación se encontraba bloqueada, lo que no permitió a las personas evacuar a tiempo" el inmueble. Las autoridades habían confirmado previamente que 31 personas fueron rescatadas con vida tras el fuego.