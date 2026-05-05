Detenidas tres personas en Senegal supuestamente implicadas en una red de tráfico de migrantes hacia España

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Senegal han anunciado la detención de tres personas supuestamente implicadas en una red de tráfico de migrantes que tendrían como objetivo final las costas de las Islas Canarias, a donde pensaban llegar tras cubrir en una embarcación la travesía en el océano Atlántico.

La Policía senegalesa ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que un total de "ocho candidatos a la migración irregular" fueron detenidos el 27 de abril, antes de afirmar que estas personas intentaban cruzar la frontera con Gambia de cara a coger una embarcación "con destino a España".

Así, ha manifestado que "tras ser interrogados, cinco candidatos de nacionalidad maliense afirmaron de forma unánime que fueron convencidos para este viaje clandestino por los otros detenidos", al tiempo que ha reseñado que estos tres "estaban encargados de llevarlos hacia la frontera y organizar su ruta hasta el punto de embarque en Gambia".

"Estas personas han reconocido los hechos", ha subrayado la Policía, que ha remarcado que durante su interrogatorio detallaron que "el hermano de uno de ellos les había informado de los planes de viaje y que, supuestamente, había contactado al organizador principal, amigo suyo, para conseguirles plazas gratuitas a cambio de que usaran su experiencia como pescadores para la travesía y reclutaran a otras personas para completar la expedición".

"Uno de los acusados admitió haber reclutado a los ciudadanos malienses con la ayuda de sus dos cómplices. Declaró que era el único contacto directo del organizador y que este le daría las instrucciones finales una vez que estuvieran en territorio gambiano para llegar al punto de encuentro", ha especificado, antes de afirmar que a los sospechosos les fue incautado dinero en efectivo.

La ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y oleaje, está considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, con un aumento de las travesías durante los últimos años. La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.500 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta.