Detenido en Alemania un ciudadano iraquí acusado de planear un ataque yihadista contra una iglesia en Bremen

Archivo - Agentes de Policía en Alemania. - Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Alemania han informado de la detención de un ciudadano de Irak, acusado de establecer una célula yihadista en Alemania que adquirió un arma de fuego y planeaba atacar una iglesia en Bremen, en el noroeste de Alemania.

En concreto se trata de un ciudadano identificado como Gailan Al-M, al que la Policía detuvo en el distrito de Barnim, en Brandeburgo, en el este de Alemania acusado de "intentar constituir una organización terrorista", contexto en el que se le imputa la preparación de un acto de violencia grave así como infracciones respecto a la tenencia de armas.

En un comunicado, la Fiscalía germana ha señalado que el detenido "comparte la ideología islamista radical de la organización terrorista extranjera Estado Islámico" y en la primavera pasada tanto él como otras personas estuvieron planeado ataques en suelo alemán contra centros cristianos.

"Ya había adquirido un arma de fuego y había inspeccionado una iglesia en Bremen, que pretendía que fuera el primer objetivo del grupo. Gailan Al-M.", ha informado.

La Fiscalía explica que el detenido logró reclutar a una segunda persona, aún desconocida, si bien los intentos de añadir a más personas a la célula fracasaron.