Detenido el autor del ataque a tiros contra el subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha anunciado este domingo la detención en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) del presunto autor del intento de asesinato del subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia, el general Vladimir Alekseyev.

El detenido ha sido identificado como el ciudadano ucraniano Liubomir Korba en una operación efectuada "con la cooperación de las autoridades emiratíes". También ha sido detenido un cómplice, identificado como el ruso Viktor Vasin e identificada una tercera conspiradora, la también rusa Zinaida Serebritskaya, que habría conseguido escapar a Ucrania.

Según las primeras investigaciones del FSB, Korba actuó siguiendo "instrucciones de los servicios de inteligencia ucranianos y viajó a Moscú en diciembre de 2025 para cometer un atentado terrorista". Tras abrir fuego contra el general el pasado 6 de febrero en un edificio del noroeste de Moscú, "salió de Rusia y voló a los Emiratos Árabes Unidos pocas horas después del atentado", informa la agencia rusa TASS.

Alekseyev fue operado y se encuentra estabilizado en el hospital, donde recuperó el conocimiento el pasado sábado. El general era desde 2011 el subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el servicio de Inteligencia Militar, conocido por el acrónimo GRU.

El general se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde 2016 y 2019, respectivamente. El bloque europeo le sancionó por su supuesta responsabilidad en el envenenamiento con un agente nervioso en 2018 del antiguo agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.