Detenido en China un periodista tras publicar información crítica contra un alto cargo del Partido Comunista

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las fuerzas de seguridad de China han informado este miércoles de que el periodista chino Liu Hu ha sido detenido tras publicar una serie de informaciones críticas con las autoridades locales de la provincia de Sichuán, especialmente contra un alto cargo del Partido Comunista.
Liu, de 50 años, ha sido arrestado junto a otro individuo, identificado en un inicio como Wu, por incurrir en "medidas coercitivas y delictivas de acuerdo con la nueva legislación" y emitir "acusaciones falsas". Además, también ha sido acusado de "realizar operaciones empresariales ilegales".
Su detención ha tenido lugar en el distrito de Jijiang, en la capital de Sichuán, Chengdu, tal y como ha informado el periódico chino 'Lianhe Zaobao'. El caso ha desatado la polémica entre organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
El portal de noticias Caixin ha indicado que el segundo detenido es Wu Lingjiao, asistente de Liu, un conocido periodista de investigación que trabajó previamente para el diario 'New Express'.
Este arresto se produce poco después de que Liu publicara un artículo en el que acusaba a Pu Fayou, un alto cargo del Partido Comunista de China, de cometer delitos de abuso de poder para "suprimir empresas privadas".