Detenido en Ecuador un miembro de Los Lobos y testigo protegido en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio

Archivo - Bandera de Ecuador - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha anunciado este miércoles la detención de José Patricio Aguas Muñoz, alias 'Antisana', presunto integrante de la banda Los Lobos y testigo protegido en el caso del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023.

El arresto de este miembro de Los Lobos también conocido como 'Cholú' ha tenido lugar en Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, en la frontera con Colombia, en una operación llevada a cabo por el "Bloque de Seguridad" --un cuerpo formado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas--, según ha indicado el ministro en redes sociales.

"Tenía una orden de captura por delincuencia organizada y antecedentes por narcotráfico, porte de armas y receptación. Además fue considerado por FGE (la Fiscalía General del Estado) como testigo protegido en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, antes de convertirse en prófugo y ser uno de los principales líderes de la estructura criminal mencionada", ha detallado Reinmberg.

El atentado contra la vida de Villavicencio a tan solo once días de las elecciones, puso de manifiesto el grave problema de seguridad en el que Ecuador había caído en los últimos tiempos, después de haber sido considerado uno de los países más seguros de la región durante las dos primeras décadas del año 2000.

Por este crimen ya fueron condenados cinco personas como autores materiales, entre ellos Edwing Angulo, alias 'Invisible', señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Lobos, así como el sicario Jules Osmil C., uno de los autores materiales, quien delató a Aguilar antes de ser asesinado en su celda.