Detenido en EEUU un exministro de Finanzas de Ghana acusado de corrupción en relación con su estatus migratorio

Las autoridades de Estados Unidos han detenido al exministro de Finanzas de Ghana Ken Ofori-Atta, acusado de corrupción en el país africano, si bien el caso tiene relación con la situación en torno a su estatus migratorio, según han indicado sus abogados.

Los abogados de Ofori-Atta han indicado en un comunicado que el político fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) "en relación con el estatus de su actual estancia en Estados Unidos", antes de agregar que están en contacto con el ICE y que esperan una resolución "rápida" al asunto.

"Ofori-Atta tiene pendiente una solicitud de ajuste de estatus, lo que autoriza a una persona a permanecer legalmente en Estados Unidos una vez finalizado el período de validez de su visado", han explicado, antes de resaltar que "según la legislación estadounidense, este método es común para cambiar de estatus".

Por ello, han hecho hincapié en que el exministro "es una persona que cumple la ley y que coopera totalmente con el ICE para lograr resolver este asunto", según ha recogido el diario ghanés 'Daily Graphic'.

Las autoridades de Ghana han reclamado en el pasado a Estados Unidos que detenga y extradite a Ofori-Atta, quien abandonó el país el año pasado por motivos médicos. Sobre él pesan decenas de cargos por sus acciones cuando encabezaba la cartera de Finanzas, incluidos los de conspiración para cometer un fraude y desfalco.

La Fiscalía ghanesa afirmó en febrero de 2025 que el exministro era un fugitivo que estaba intentando escapar de los investigadores, si bien las garantías por parte de sus abogados sobre que pretendía regresar al país tras recibir tratamiento derivaron en la retirada de esta etiqueta, a pesar de lo cual sigue sin volver a Ghana.