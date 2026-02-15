Detenido el exministro de Energía ucraniano Herman Galushchenko, implicado en un gran caso de corrupción

Archivo - El exministro de Energía de Ucrania, Herman Galushchenko - Europa Press/Contacto/Pavlo_bagmut - Archivo

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Energía ucraniano Herman Galushchenko ha sido detenido este domingo cuando intentaba cruzar la frontera del país en medio de la macroinvestigación conocida como la Operación Midas, sobre el escándalo de corrupción más grave en Ucrania desde el comienzo con la guerra con Rusia.

La investigación se refiere al soborno a gran escala en el sector energético de Ucrania durante la invasión rusa, en un entramado que tiene como cabecilla a Timur Mindich, copropietario de la productora Kvartal 95.

Mindich, según la investigación, ejercía como máximo responsable de un entramado que cobraba sobornos a los contratistas de Energoatom, la principal operadora estatal de las plantas nucleares del país. El empresario, que ha huido de Ucrania está incluso vinculado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que fundó la compañía antes de convertirse en mandatario.

En el comienzo de la invasión en 2022, Galushchenko ejercía como ministro de Energía antes de pasar a ocupar la cartera de Justicia desde julio de 2025 hasta su dimisión en noviembre de ese año por esta investigacion, y después de que Zelenski exigiera su renuncia.

Así las cosas, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) ha confirmado en su cuenta de Telegram la detención del ex ministro "cuando intentaba cruzar la frontera estatal", momento en que fue interceptado por "los detectives de la oficina. La agencia de noticias ucraniana Ukrinform ha confirmado la identidad del detenido.

"Se están llevando a cabo acciones de investigación prioritarias, de conformidad con la ley y las sanciones judiciales", según el comunicado de la NABU, de momento sin dar más detalles.