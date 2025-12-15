Detenido el hijo del expresidente de Benín Boni Yayi una semana después del intento de golpe de Estado

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Chabi Yayi, hijo del expresidente de Benín Thomas Boni Yayi, ha sido detenido una semana después del intento de golpe de Estado contra el presidente beninés, Patrice Talon, que ha prometido que todos los responsables serán llevados ante la Justicia.

El partido de Yayi, Los Demócratas, ha confirmado su arresto en un comunicado en el que ha señalado que ha sido puesto bajo custodia tras ser interrogado. Esta detención estaría vinculada con la intentona golpista, y desde su formación reclaman su puesta en libertad "inmediata" y la apertura de una "investigación exhaustiva" por lo que han tildado como un "secuestro".

"Denunciamos que estos actos van contra el Estado de Derecho y suponen una violación de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución", recoge el documento, que advierte de que Yayi no ha podido comunicarse con su familia ni con los miembros del partido.

El pasado 7 de diciembre, un grupo de militares anunciaron a través de la cadena de televisión pública el derrocamiento del presidente beninés y la instauración de una junta militar encabezada por el teniente coronel Pascal Tigri bajo el llamado Comité Militar para la Refundación (CMR). Sin embargo, poco después comenzaron a emerger mensajes del Gobierno beninés, con el ministro del Interior a la cabeza, Alassane Seidou, que dieron el golpe por abortado.