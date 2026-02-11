Detenido un hombre armado que tomó como rehenes a profesores y alumnos en una escuela en Tailandia

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Real de Tailandia ha informado este miércoles de la detención de un hombre que entró armado en una escuela y tomó como rehenes a profesores y alumnos en la provincia de Songkhla, en el sur de Tailandia, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora sobre posibles víctimas.

Según ha señalado el cuerpo policial, el sospechoso estaba armado y tomó rehenes en una escuela en el subdistrito de Patong, si bien todos los rehenes están "a salvo" y no ha informado por el momento sobre víctimas a causa del incidente.

Previamente, la Policía indicó en un mensaje en redes sociales que sus agentes estaban siguiendo "procedimientos tácticos para garantizar la seguridad de todos los profesores y alumnos".

El diario tailandés 'The Nation' ha señalado, citando a la Fundación Mae Taptim Yala, que un número desconocido de hombres armados habían asaltado el centro educativo, resultando tiroteado uno de los profesores. Esta persona habría resultado herida y llevada a un hospital, mientras la Policía desplegaba a sus fuerzas especiales para tomar control de la escuela.

Los supuestos asaltantes habrían entrado en la escuela a última hora del día, poco antes de que acabaran las clases. Hasta la zona han sido desplazados también equipos de rescatistas para la evacuación de los rehenes.