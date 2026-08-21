Detenido un hombre en Australia acusado de espiar para Rusia sobre operaciones militares de Ucrania

Archivo - Aviones de combate rusos Sukhoi Su-34, Sukhoi Su-35S y Sukhoi Su-30SM sobrevuelan en formación la Plaza Roja de Moscú durante la celebración del Día de la Victoria. - Christian Thiele/dpa - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ruso-australiano ha sido acusado este viernes de injerencia extranjera tras viajar presuntamente a Ucrania para recabar información sobre operaciones militares ucranianas, que luego quería trasladar a Rusia.

Según ha informado la cadena de televisión australiana ABC, Vladimir Teslov, de 27 años, fue detenido la pasada noche en la localidad de Sumner, al oeste de Brisbane, y la Policía Federal Australiana (AFP) le imputa un delito de intento de injerencia extranjera intencionada.

El acusado ha pasado a disposición judicial, donde su caso ha quedado aplazado hasta el 2 de octubre. La Policía australiana pone el foco en el viaje que Teslov realizó a Rusia en octubre de 2024, cuando mantuvo entrenamiento de tipo militar antes de regresar a Australia.

Las autoridades investigan sus aparatos electrónicos y otros objetos que son relevantes para el caso, mientras que han dejado la puerta abierta a que haya más detenciones.

"No queremos que Australia se convierta en un refugio seguro para quienes llevan a cabo actividades de injerencia extranjera en nombre de otros países", ha afirmado la comisaria de Policía, Krissy Barrett, en declaraciones a la citada cadena.

De esta forma ha señalado que la detención de Teslov "envía un mensaje contundente de que el grupo de trabajo contra la injerencia extranjera cuenta con todas las habilidades y capacidades necesarias para identificar, frustrar y emprender acciones judiciales".