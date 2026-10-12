Detenido un hombre colombiano por su presunto rol en una red de soborno y blanqueo en el gobierno de Maduro en Venezuela

Archivo - El empresario Alex Saab y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas - Jesus Vargas/dpa - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado la detención del colombiano Álvaro Pulido Vargas, sobre quien pesan en el país norteamericano acusaciones en relación a tramas de sobornos y blanqueo de capitales "por valor de miles de millones de dólares" y vinculadas a la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro.

"Agentes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (integrado por diferentes órganos de seguridad estadounidenses y dirigida a desmantelar organizaciones criminales transnacionales) han detenido a Álvaro Pulido Vargas", ha anunciado en redes el fiscal general, Todd Blanche.

En la misma publicación, el jefe del Departamento de Justicia ha subrayado que Pulido Vargas "se enfrenta actualmente a dos acusaciones federales distintas en Estados Unidos de 2019 y 2021 relacionadas con presuntas tramas de soborno y lavado de dinero venezolano por valor de miles de millones de dólares vinculadas al régimen de Maduro".

"Sus presuntas acciones demuestran un desprecio absoluto hacia el pueblo venezolano al corromper programas gubernamentales destinados a suministrar alimentos, medicinas y viviendas esenciales para beneficio personal, valiéndose para ello del sistema financiero estadounidense", ha denunciado.

El acusado --de 62 años, nacionalidad colombiana y también conocido como Germán Enrique Rubio Salas, nombre con el que fue condenado en 1997 en Italia-- comparecerá en un tribunal estadounidense este martes, concretamente en el Distrito Sur del estado de Florida, según ha anunciado el Departamento de Justicia en un comunicado.

La acusación formulada en su contra en 2021 lo señala junto a otros cuatro coacusados por "blanqueo de capitales provenientes de una presunta trama de sobornos relacionada con aproximadamente 1.600 millones de dólares (1.427 millones de euros) en contratos del gobierno venezolano para el suministro de alimentos y medicinas".

"Pulido Vargas está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y de cuatro cargos de lavado de dinero; cada uno de estos delitos conlleva una pena máxima de 20 años de prisión federal", ha apuntado el Departamento de Justicia estadounidense.

En cambio, los cargos perseguidos por la cartera ahora encabezada por Todd Blanche en relación a 2019 lo vinculan al exministro de Industrias y Producción Nacional venezolano Alex Saab, considerado el testaferro de Maduro.

Según la acusación, "desde aproximadamente noviembre de 2011 y hasta al menos septiembre de 2015", Pulido Vargas y Saab "conspiraron con otras personas" para blanquear unos 350 millones de dólares (312 millones de euros) "en relación con un esquema de sobornos vinculado al sistema de cambio de divisas controlado por el gobierno de Venezuela", reza el comunicado, que afirma que lo hicieron "a través de cuentas bancarias en Estados Unidos".

Hace menos de un mes, el exministro se declaró culpable de blanqueo de capitales, entre otros delitos, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos durante una audiencia celebrada este martes ante un tribunal federal en Miami.

Saab, de 54 años, ya estuvo en prisión durante más tres de años en el país norteamericano por presunto blanqueo de capitales. Fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 tras una solicitud de Estados Unidos y extraditado en octubre de 2021. Posteriormente, fue excarcelado tras un acuerdo entre Washington y Caracas, que incluía también la puesta en libertad de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela.