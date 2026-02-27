Detenido un hombre en Londres por vandalizar la estatua de Churchill

Estatua del ex primer ministro Winston Churchill en Londres tras sufrir varias pintadas. - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido han informado este viernes de que un hombre ha sido detenido como principal sospechoso de haber vandalizado la escultura del ex primer ministro británico Winston Churchill que se encuentra en la plaza del Parlamento de la capital.

La Policía Metropolitana de Londres ha indicado en un comunicado que el monumento ha sufrido una serie de pintadas con grafiti rojo. "Los agentes se han desplazado hasta el lugar de los hechos en tan solo dos minutos tras ser alertados sobre las 4.00 horas (hora local)", recoge el texto.

"Un hombre de 38 años ha sido puesto bajo custodia tras ser acusado de provocar daños agravados por motivos raciales", ha explicado la Policía.

Según ha informado el diario británico 'Daily Express', la estatua ha sido cubierta con frases como "criminal de guerra sionista", "detened el genocidio", "Palestina libre", "nunca más" y "globalizad la intifada", y ha sido atribuida a un grupo de activistas propalestina.