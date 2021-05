Detenido un hombre a punto de atacar a un imán en pleno sermón en la Gran Mezquita de La Meca

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido cuando estaba a punto de agredir a un imán en medio de un sermón en la Gran Mezquita de La Meca, según las imágenes de seguridad del incidente recogidas por la cadena Al Arabiya.

El suceso ocurrió el viernes, cuando un individuo armado "con un bastón o un cuchillo" se lanzó al minbar o púlpito desde donde el imán Bandar Baleelah daba el sermón.

VIDEO: Attempt by a man to approach the Khateeb during Jumu’ah Khutbah was thwarted by security officials on Friday pic.twitter.com/mFrNu5iUt6