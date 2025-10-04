Detenido un individuo en Fráncfort (Alemania) bajo sospecha de volar un dron cerca del aeropuerto

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 4 (DPA/EP)

La Policía alemana ha confirmado este sábado la detención de un individuo bajo sospecha de volar un avión no tripulado cerca del aeropuerto de Fráncfort en medio de una alerta nacional sobre estos aparatos que llevó en las últimas horas a suspender los vuelos en Múnich.

El incidente ocurrió el viernes por la mañana, el mismo día en que los avistamientos de drones en el aeropuerto de Múnich provocaron una importante alarma de seguridad y la suspensión temporal de las operaciones aéreas, afectando a miles de viajeros en el aeropuerto de la capital bávara.

Sin embargo, en Fráncfort, el mayor aeropuerto de Alemania, no fue necesario interrumpir las operaciones, ya que el dron fue asegurado inmediatamente en la zona de exclusión aérea, según declaró un portavoz policial a la agencia DPA.

No había indicios de que el hombre de 41 años arrestado tuviera vínculos con Rusia, según el portavoz, entre las sospechas del Gobierno alemán sobre una posible operación rusa para dificultar el transporte aéreo en el país. Ahora se enfrenta a un proceso administrativo y a una posible multa.

La Policía federal cuenta con un sistema de detección de drones en el Aeropuerto de Fráncfort, pero cabe señalar que los pilotos y conductores de aviones reportan repetidamente este tipo de objetos voladores en el lugar.