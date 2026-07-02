Detenido en Israel un hombre de origen tayiko acusado de espiar para Irán

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MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han informado este jueves de la detención de un hombre de origen tayiko y ciudadanía rusa acusado de espiar para Irán y tratar de "reclutar agentes adicionales" para realizar actividades contra el Estado israelí.

El arresto se ha producido tras una investigación conjunta de la Policía, el Shin Bet (la Inteligencia israelí) y el Ministerio de Defensa, quienes han hallado indicios de que el hombre, identificado como Behrouz Sobirgon, había estado en contacto con un "facilitador iraní" desde enero.

Así, toda la actividad desempeñada por Sobirgon habría tenido lugar desde febrero, durante la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. "Sobirgon buscó cómo ayudar a Irán a lograr éxitos a nivel operativo y avanzar para lograr sus objetivos geopolíticos contra Israel", han explicado las fuerzas israelíes.

Las pesquisas apuntan a que el acusado habría accedido a realizar estas actividades tras recibir una "oferta de trabajo supuestamente inocente", si bien rápidamente "se percató de que esta había sido realizada por un agente iraní". Entre las operaciones realizadas se encuentra la de "recabar documentos y transferir zonas de impacto de misiles".

Además, habría entregado las coordinadas del centro Azrieli, un complejo de negocios de Tel Aviv que consta de tres rascacielos. También habría enviado imágenes del puerto de la ciudad de Haifa, en el norte de Israel. "Además de todo esto, ayudó a reclutar a terceros para misiones en nombre de operativos iraníes", ha señalado.

Aunque Sobirgon fue detenido en junio, la Fiscalía ha confirmado ahora que se presentarán cargos en su contra, por lo que ha solicitado que permanezca bajo custodia hasta que finalice el procedimiento ante los tribunales.