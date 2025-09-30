Detenido en Israel un sospechoso de planear un atentado contra militares en nombre de Estado Islámico

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han anunciado este martes la desarticulación de un supuesto plan para ejecutar un atentado con bomba contra militares en una parada de autobús en la ciudad de Acre (norte) y han agregado que las fuerzas de seguridad han detenido a un sospechoso que buscaba perpetrar el ataque en nombre del grupo yihadista Estado Islámico.

La Policía israelí ha afirmado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el atentado habría sido preparado por "un residente de Acre que se identifica con la organización terrorista Estado Islámico", antes de identificar al detenido como Isa Madi, de 18 años, quien estaba siendo investigado por las sospechas por sus lazos con el grupo yihadista.

Así, ha manifestado que el sospechoso "estaba trabajando para fabricar explosivos" y ha agregado que durante el interrogatorio se ha determinado que "tenía la intención de llevar a cabo un ataque con bomba contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en una parada de autobús cerca de una estación de tren de Acre."

La Policía de Israel ha recalcado que el sospechoso tenía "motivos nacionalistas" y ha asegurado que mantenía "contacto" con "operativos de Estado Islámico en el extranjero", antes de especificar que su objetivo era perpetrar el atentado en nombre del grupo yihadista.