Detenido en Italia un joven de 22 años acusado de planear ataques contra mezquitas y sinagogas

Imagen de archivo de la Policía de Italia. - Andrea Carrubba / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Italia han detenido este jueves en la ciudad de Milán, en el norte del país, a un joven de 22 años acusado de planear atentados contra una sinagoga y una mezquita.

La detención llega después de que un juez de instrucción de la ciudad de Milán emitiera una orden en contra del joven, natural la localidad homónima, tras una investigación exhaustiva dirigida por la Fiscalía, que ha analizado el contenido de sus dispositivos.

Para ello llevar a cabo sus planes, el joven --que no ha sido identificado-- había planificado de forma meticulosa diferentes métodos de fabricación de artefactos explosivos y armas de fuego modificadas. Así, la investigación apunta a un caso de extremismo y supremacismo blanco, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Adnkronos.

Las pesquisas señalan que el joven habría estado recabando información con "fines terroristas", además de haber adquirido productos químicos para la fabricación de bombas. También había difundido e intercambiado propaganda con el fin de incitar al odio.

Las autoridades han informado de que contaba con manifiestos y escritos de Anders Breivik, el terrorista que provocó las masacres de Oslo y Utoya en el año 2011. Entre sus pertenencias había, además, contenido de corte supremacista blanco, negacionista del Holocausto y xenófobo.