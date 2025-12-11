Detenido el jefe de la empresa de drones incendiada en Yakarta, Indonesia

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía de Indonesia. - Europa Press/Contacto/Muhammad Shahab - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la empresa de drones situada en Yakarta, la capital de Indonesia, y que se incendió a principios de esta semana con decenas de trabajadores en su interior ha sido detenido este jueves en relación con la muerte de más de 20 personas.

A medida que los expertos piden una mejoría de los estándares de seguridad para las compañías, las fuerzas de seguridad han confirmado el arresto del director de Terra Drone Indonesia, identificado como Michael Wisnu Wardana, después de que 22 personas hayan fallecido a causa del fuego.

La compañía había alquilado el inmueble de siete plantas en el que se produjo el incendio, que se propagó a gran velocidad atrapando a muchos de los trabajadores en su interior, según informaciones de la agencia de noticias Kompas. Ahora, el dueño figura como el principal sospechoso.

La Policía ha impuesto cargos en su contra por negligencia y homicidio involuntario, tal y como ha explicado el jefe de la unidad de investigación criminal de la Policía de Yakarta Central, Roby Saputra.

La mayoría de los fallecidos perecieron debido a la inhalación de humo al quedar atrapados y, según Terra Drone Indonesia, las víctimas que han sobrevivido recibirán las indemnizaciones necesarias en el marco de la normativa del país asiático.