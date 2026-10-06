Detenido un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y hombre de confianza del difunto jefe 'El Mencho'

Archivo - El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch - Ian Robles / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de México han anunciado este martes la detención de Iván N., alias 'El Tanque', uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado hombre de confianza del difunto líder del grupo criminal, alias 'El Mencho'.

La captura ha tenido lugar este lunes en la ciudad de Zapopan, si bien 'El Tanque', también operaba en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, ha indicado en sus redes sociales el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Iván N., bajo sanciones estadounidenses desde septiembre de 2024, ha sido detenido "en flagrancia", momento en que las fuerzas de seguridad se han incautado de un vehículo, un arma de fuego y "diversas" drogas.

Está considerado "parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', por lo que se ha intercambiado información con la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés)", ha señalado García Harfuch.

'El Tanque', que será puesto a disposición de la la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), está acusado asimismo por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército mexicano en Jalisco, en 2015, en el que murieron tanto soldados como agentes de policía.

El secretario de Seguridad ha señalado que su captura es fruto de la colaboración de su cartera, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General mexicana, a quienes ha reconocido por su "profesionalismo y valentía".

"Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia", ha declarado.