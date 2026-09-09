Detenido un menor en Gotemburgo por intento de asesinato en una escuela

Archivo - La Policía sueca en las inmediaciones del Parlamento en Estocolmo. - Joel Lindhe / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor de edad ha sido detenido este miércoles por la Policía sueca tras un intento de asesinato en una escuela de Gotemburgo, en el oeste del país, en un incidente que no ha dejado heridos y que las autoridades nórdicas han descrito como un caso "aislado".

"Un menor de edad ha sido arrestado. Se ha abierto una investigación preliminar por intento de asesinato. Nadie resultó herido", ha informado la Policía sueca en un comunicado sobre el incidente sucedido en una escuela de la segunda ciudad más importante del país.

Por el momento, no hay información de que haya otros sospechosos relacionados con el intento de ataque en el centro educativo y por lo tanto se aborda por las autoridades como un "incidente aislado".

La Policía sueca ha informado de que mantiene el despliegue en la zona por motivos de seguridad y va a llevar a cabo diversas diligencias de investigación, incluyendo los primeros interrogatorios sobre el caso.

Las autoridades fueron alertadas de una posible amenaza en la escuela, a la que llegaron rápidamente los agentes logrando la detención del presunto autor del ataque.

El diario sueco 'Aftonbladet' señala que el incidente se produjo en la cafetería de la escuela, donde el sospechoso habría intentado atacar a varias personas.

Este incidente se produce en plena campaña electoral en Suecia, donde la inseguridad y en plenas secuelas del ataque con una espada en un instituto de educación secundaria en la localidad sueca de Fagersta el pasado agosto que dejó una adolescente muerta y otros tres heridos.