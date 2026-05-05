Detenido un miembro de las disidencias de 'Mordisco' sospechoso del ataque que dejó 20 muertos en el Cauca

Archivo - Militares colombianos en la región del Cauca - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Colombia ha detenido este martes a un combatiente de las disidencias de las FARC de 'Iván Mordisco' sospechoso del atentado con bomba perpetrado a finales de abril en la Vía Panamericana, una de las principales carreteras de Colombia, que provocó la muerte de una veintena de personas.

El comandante general de las Fuerzas Armadas, Hugo López Barreto, ha anunciado en un comunicado la detención del hombre, identificado como alias 'El Mono' o 'Wilmer' y que integra el Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC lideradas por 'Mordisco'.

Este grupo paramilitar, ha declarado Barreto, es "responsable de la acción terrorista en Cajibío, en el Cauca, que se cobró la vida de 20 colombianos" el pasado 25 de abril, mientras que el detenido "se desempeñaba como cabecilla de finanzas y testaferro de la estructura, además de ser encargado de la adquisición de drones y material de guerra, capacidades utilizadas para atentar contra la población civil y (las) tropas" colombianas.

El comandante de las Fuerzas Armadas ha celebrado la captura de 'El Mono', considerándola "un golpe contundente" a los grupos armados que "financian y ejecutan el terrorismo en el suroccidente del país".

El ataque, que tuvo lugar cuando un cilindro bomba cayó sobre un minibús que circulaba por la citada vía, dejó además decenas de heridos y daños muy graves en infraestructuras de la zona, según denunciaron entonces las autoridades locales.