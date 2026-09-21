Detenido en Rumanía el excandidato presidencial ultraderchista Calin Georgescu, acusado de fraude

Archivo - El excandidato presidencial ultraderchista de Rumanía Calin Georgescu. - Cristian Cristel / Xinhua News / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El excandidato ultraderechista a la Presidencia de Rumanía Calin Georgescu ha sido detenido este lunes acusado de crear una organización delictiva para cometer un fraude a gran escala, por lo que se encuentra bajo custodia después de que las fuerzas de seguridad realizaran una serie de registros en diversos domicilios en Bucarest, la capital, y otras localidades del país.

Así lo ha anunciado la Dirección de Investigación de Delitos Organizados y Terrorismo (DIICOT), que ha informado de que sus agentes han puesto en marcha una operación en ciudades que también se han realizado en las localidades de Mogosoaia, Ciolpani y Buftea tras una investigación exhaustiva, según informaciones de la cadena de televisión rumana Digi 24.

La detención se ha producido cuando Georgescu se encontraba conduciendo su vehículo y, según fuentes cercanas al asunto, fue trasladado a su domicilio en Mogosoaia para la realización de los registros pertinentes en su presencia. El excandidato presidencial se dirigía a un polideportivo cuando fue interceptado.

Las investigaciones apuntan a que un ciudadano rumano de 64 años habría coordinado las actividades de un grupo delictivo integrado junto a otros dos ciudadanos, un rumano de 47 años y otro italiano de 56 años.

El entramado operaba principalmente en Rumanía, aunque también desarrollaba actividades en Reino Unido para obtener beneficios mediante el engaño a empresarios rumanos, a los que mantenían desinformados sobre la supuesta posibilidad de acceder a financiación de bancos extranjeros --aciones por las que se les exigía depositar grandes cuantías de dinero a modo de garantía--.

Georgescu anunció en mayo de 2025 su retirada de la vida política tras ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el noviembre anterior, una vuelta que quedó anulada por la financiación irregular de su campaña y en medio de sospechas de injerencia extranjera. También fue inhabilitado para la repetición de mayo.

El político ultraderechista, conocido por sus posiciones prorrusas, había sido detenido en febrero de ese mismo año e imputado por seis presuntos delitos, entre ellos el de incitación a acciones contra el orden constitucional y falsificación de información sobre los fondos de su campaña electoral. También fue acusado de alentar ideas fascistas o racistas y promover el culto a sospechosos de crímenes de guerra.