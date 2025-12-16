Detenido el secretario general del partido opositor fundado por el expresidente de RDC Joseph Kabila

Archivo - El expresidente Joseph Kabila - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Emmanuel Ramazani Shadari, secretario general del Partido del Pueblo para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD), formación fundada por el expresidente de República Democrática del Congo Joseph Kabila, ha sido detenido por hombres armados en su domicilio de la capital, Kinshasa.

El secretario permanente adjunto del PPRD, Ferdinand Kambere, ha confirmado al portal de noticias congoleño 7sur7 que Ramazani Shadari, quien también fue excandidato presidencial en 2018, habría sido arrestado de madrugada y llevado a un destino desconocido.

Su arresto se produce en un contexto político tenso en el país africano después de que el ministro del Interior congoleño, Jacquemin Shabani, anunciase la suspensión de las actividades del PPRD y de otras formaciones políticas a las que acusa de apoyar al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

La suspensión de las actividades del PPRD se desencadenó a raíz de la condena a pena de muerte contra Kabila por crímenes de guerra, traición y participación en una insurrección por ser el "líder indiscutible" de la Alianza del Río Congo (AFC), la extensión política del M23.

Ramazani Shadari criticó al Gobierno del presidente Félix Tshisekedi de intentar desviar la atención pública del conflicto con el caso. "Lo hicieron para distraer a la población en lugar de abordar los graves problemas que enfrenta República Democrática del Congo: la seguridad, la guerra y, sobre todo, la crisis política", señaló en una entrevista con Actualité.

Sobre Ramazani Shadari y Aubin Minaku, vicepresidente del PPRD, pesaban órdenes de prohibición de salida del país africano después de que fueran citados por el tribunal militar para comparecer y aportar "pruebas" en el marco de la trama.

El ministro de Estado de Justicia, Constant Mutamba, anunció entonces que varios aliados de Kabila, entre ellos Shadari, eran presuntamente sospechosos de complicidad con el M23, apoyado por el Ejército ruandés, en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur.

Kabila fue acusado de ser el autor intelectual último de una batería de abusos que incluyen asesinatos, ejecuciones sumarias, violaciones o deportaciones forzosas perpetradas por los milicianos del M23 en el este del país. La corte también determinó que el expresidente celebró reuniones vinculadas al M23 y realizó inspecciones de centros de entrenamiento del grupo rebelde.

El exmandatario se encuentra fuera del país desde 2023, si bien regresó brevemente a mediados de abril de este año, citando como motivo de su decisión "la degradación del contexto de seguridad", en medio del conflicto entre el Ejército congoleño y el grupo rebelde.

Tshisekedi acusó a Kabila, que salió del poder en 2019, de respaldar a los rebeldes después de que el grupo se hiciera con Goma y Bukavu, en medio de sus rápidos avances en el este del país africano, que provocaron un aumento de las tensiones por la posibilidad de un conflicto abierto entre RDC y Ruanda.