Detenido en Siria un militar por abusar de civiles en la masacre de Guta bajo el gobierno de Al Assad

Archivo - Un cartel roto del rostro del expresidente sirio Bashar al Assad, en Damasco - Europa Press/Contacto/Nicholas Muller - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sirias han anunciado este lunes la detención de un miembro de la unidad de élite del Ejército acusado de cometer abusos contra civiles durante la guerra civil, incluyendo la masacre de Guta, que tuvo lugar en 2013 y en la que las fuerzas leales a Bashar al Assad perpetraron ataques químicos contra esta región contigua a Damasco.

El Ministerio del Interior ha confirmado que el hombre, identificado como Adnan Riyad Hamada, alias 'Ibn al Beik', ha sido detenido durante una operación "minuciosamente preparada" de las fuerzas de seguridad internas de Damasco tras labores de vigilancia y seguimiento que han conseguido dar con su paradero.

'Al Beik', que se encontraba en la clandestinidad, se había unido una "banda armada dedicada a los atracos y robos a mano armada" después de abandonar el Ejército con el derrocamiento de Bashar al Assad en la ofensiva relámpago de fuerzas rebeldes e islamistas a finales de 2024.

De acuerdo a las informaciones del Ministerio, 'Al Beik' formó parte de la Cuarta División del Ejército, una de las unidades de élite más destacadas del antiguo Ejército con alrededor de 16.000 efectivos y un control exclusivo sobre arsenales de armas pesadas y amplios recursos de inteligencia, y cometió "abusos contra la población civil desde las batallas de Guta hasta las de liberación" --en alusión a la citada ofensiva que depuso al entonces presidente sirio--.

El arresto se enmarca en los esfuerzos del Ejecutivo dirigido por Ahmed al Shara para perseguir a los responsables de crímenes cometidos durante el gobierno de Al Assad, entre los cuales que se encuentran los ataques con armas químicas en el área de Guta Oriental, entonces controlada por fuerzas opositoras. A este respecto, la cartera ha asegurado que mantendrá sus operaciones para dar con aquellos miembros del "antiguo régimen implicados en la comisión de violaciones contra el pueblo sirio, con el objetivo de llevarlos ante la justicia competente y afianzar el principio de no impunidad".