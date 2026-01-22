Detenido en Uganda un diputado cercano al opositor Bobi Wine por "violencia política"

Centro de votación en Uganda - Europa Press/Contacto/Hajarah Nalwadda

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ugandesas han confirmado este jueves la detención del diputado Muwanga Kivumbi, aliado cercano del candidato opositor Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine, en medio de las tensiones en el país africano durante el proceso electoral, marcado por las denuncias de fraude, el corte de telecomunicaciones y la fuga del propio Wine de su vivienda en medio de un supuesto arresto domiciliario.

"La Policía de Uganda confirma el arresto del legislador por Butambala Muhamad Muwanga Kivumbi. Actualmente se encuentra bajo custodia policial y comparecerá ante el tribunal a su debido tiempo. Su arresto está relacionado con recientes incidentes de violencia política en Butambala", reza un comunicado publicado por el cuerpo policial en redes sociales.

Kivumbi, vicepresidente del partido Plataforma de Unidad Nacional (NUP) de Wine, está acusado de organizar ataques a una comisaría y a un centro de recuento de votos tras la derrota electoral de la formación política, algo que niega esta última. Según la Policía, siete personas murieron en el mencionado incidente.

El candidato opositor, que está escondido de las autoridades, ha denunciado fraude electoral y la muerte de varias personas por la represión de las fuerzas de seguridad, todo ello mientras el presidente del país, Yoweri Museveni, conseguía un séptimo mandato con cerca del 72% de las papeletas.

Museveni, de 81 años y en el cargo desde 1986, se presentó a los comicios como candidato del partido gubernamental, el Movimiento Nacional de Resistencia (NRM), que aspira a mantener su amplia mayoría en el Parlamento, donde en la actualidad ostenta 336 de los 529 escaños, por los 57 de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP) de Bobi Wine.

La campaña ha estado marcada por las denuncias de abusos y violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a Naciones Unidas a alertar de que la votación tendría lugar marcada por un contexto de "represión generalizada e intimidación", por lo que pidió a Kampala que garantizara que el proceso fuera "libre y seguro".

GUTERRES PIDE MODERACIÓN A LAS PARTES

En este contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha indicado que "sigue con preocupación la situación postelectoral" en Uganda, debido a los arrestos e "incidentes violentos que involucran a figuras de la oposición y simpatizantes", según ha comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric.

"(Guterres) destaca la importancia de la moderación por parte de todos los actores y el respeto del Estado de derecho y las obligaciones internacionales de Uganda en materia de Derechos Humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica", ha declarado.

Asimismo, el jefe de Naciones Unidas ha recalcado la "importancia del debido proceso y el trato humano para todas las personas detenidas", y ha subrayado la "necesidad de salvaguardar el espacio cívico".