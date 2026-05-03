Detenidos 21 judíos radicales que pretendían sacrificar una cabra en la Explanada de las Mezquitas

Archivo - Vista del Muro de las Lamentaciones y la Explanada de las Mezquitas - Europa Press/Contacto/Matteo Placucci - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Fronteras israelí ha informad este domingo de que detuvo el pasado viernes a 21 judíos radicales que pretendían entrar en la Explanada de las Mezquitas para realizar el sacrificio de una cabra como rito religioso de la Pascua judía.

Los 21 fueron detenidos por alteración del orden público cuando intentaron rebasar por la fuerza una de las puertas de acceso al complejo religioso, según recoge la prensa israelí.

Los detenidos fueron trasladados al Tribunal de la Magistratura de Jerusalén, que ordenó su puesta en libertad. Un recurso posterior presentado por la Policía ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén rechazó también dictar prisión contra los sospechosos.

El sacrificio era por el rito de la Pesach Sheni, que se celebra un mes después de la Pascua judía para quienes no pudieron en su momento realizar el sacrificio bíblico pascual.

La mayoría de los practicantes del judaísmo rechazan estos sacrificios, pero sectores radicales y de extrema derecha intentan todos los años sacrificar carneros o cabras en Pascua pese a la prohibición formal de realizar ritos religiosos en este lugar que se disputan musulmanes y judíos.

La Explanada de las Mezquitas, corazón religioso de Jerusalén Este, alberga la Mezquita de Al Aqsa, tercer lugar santo musulmán. La Explanada descansa en uno de sus laterales sobre el Muro de las Lamentaciones, último vestigio del Templo de Salomón y un sector del judaísmo aspira a reconstruir el templo a costa de los lugares sagrados musulmanes.