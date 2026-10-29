Detenidos en Alemania dos hombres acusados de atacar infraestructura de Starlink en Lituania

Imagen de archivo de un logo de Starlink. - Andre M. Chang / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Lituania han confirmado este jueves que dos hombres, residentes en Alemania, han sido detenidos por la Policía alemana y acusados de atacar a mediados de octubre las infraestructuras de una empresa que almacena equipos de comunicaciones de la compañía estadounidense Starlink en suelo lituano.

Los dos hombres, de unos 20 años, han sido acusados de encabezar una organización terrorista que es responsable de perpetrar ataques similares en países como Bulgaria y Polonia, tal y como ha recogido la cadena de televisión LRT.

A principios de este mes, varios individuos sin identificar perpetraron un ataque incendiario contra una empresa lituana mediante el uso de cócteles molotov, un ataque que muchos achacaron a Rusia a pesar de que había indicios que apuntaban a que la compañía podía registrar un ataque de este tipo.

El primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevicius, ha indicado que todo apuntaba a que los presuntos responsables carecían de vínculos con Lituania, unas declaraciones que parecen haberse confirmado ahora que han sido detenidos en suelo alemán, donde ambos residen.

Las autoridades han señalado que los dos hombres viajaron a Lituania la víspera del incidente y abandonaron el país inmediatamente después de perpetrar el ataque. Actualmente se encuentran bajo custodia en Alemania en virtud de una orden europea de detención emitida por Bulgaria.