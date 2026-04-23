Detenidos en Alemania dos sospechosos de espionaje que presuntamente planeaban "actos de sabotaje"

Archivo - Un vehículo de la Policía de Alemania durante una redada. - David Breidert/dpa - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Alemania ha anunciado este jueves la detención de dos ciudadanos de Letonia y Ucrania sospechosos de espionaje durante un control rutinario en Baviera, en el sur del país, antes de señalar que los arrestados habrían planeado "actos de sabotaje" y presentaron "documentos de identificación falsos".

La Oficina de Investigación Criminal de Múnich ha indicado en un comunicado que hay en marcha "investigaciones extensas" contra los sospechosos, un ucraniano de 43 años y un letón de 45, detenidos el 12 de abril durante un control en el que fue parado el vehículo en el que viajaban, con matrícula de Letonia.

Así, ha señalado que los agentes hallaron "diversos objetos sospechosos", incluidos "documentos falsificados, cámaras, un dron, aparatos de GPS, radios, numerosos teléfonos y tarjetas SIM", antes de detallar que ambos actuarían presuntamente "en asociación con una institución de fuera de Alemania".

El organismo ha apuntado que ninguno de ellos tiene domicilio en Alemania y ha recalcado que ambos son investigados como sospechosos de actuar como agentes extranjeros con fines de sabotaje, motivo por el que se encuentran arrestados a la espera de juicio. "Se aplica la presunción de inocencia", ha zanjado.