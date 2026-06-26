Detenidos dos adolescentes afines a un grupo ultraderechista por intentar incendiar un centro de asilo en Alemania

Archivo - Imangen de archivo de agentes de la Policía de Alemania - Roland Weihrauch/dpa - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Alemania han anunciado este viernes la detención de dos supuestos integrantes del grupo terrorista de extrema derecha Última Ola Defensiva por su presunto papel en el incendio provocado registrado en enero de 2025 en un centro de acogida para solicitantes de asilo.

La Fiscalía alemana ha señalado en un comunicado que los detenidos, que serían menores de edad, han sido ya presentados ante un tribunal, antes de resaltar que hay "firmes sospechas" de que "apoyan a una organización terrorista" y que están imputados por "intento de asesinato" e "incendio provocado", entre otros cargos.

Así, ha afirmado que Última Ola Defensiva fue fundada en 2024 con el objetivo de "causar el colapso del sistema democrático en Alemania a través de actos de violencia, principalmente contra migrantes y opositores políticos". "Estos actos incluyeron incendios y ataques con artefactos incendiarios contra alojamientos de solicitantes de asilo e instalaciones de formaciones izquierdistas, en ocasiones dejando muertos", ha manifestado.

El organismo ha resaltado que los dos detenidos, identificados como Joel F. y Elias F., perpetraron el 5 de enero de 2025 junto a otras dos personas un ataque contra un centro para solicitantes de asilo en Schmolln "con el objetivo de causar un incendio", para lo cual "rompieron una ventana e intentaron lanzar pirotecnia al interior".