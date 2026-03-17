Detenidos en India seis ucranianos y un estadounidense acusados de conspirar para perpetrar actividades terroristas

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de India. - Amarjeet Kumar Singh/PTI/dpa - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de India han informado este martes de que han detenido a seis ciudadanos ucranianos y un estadounidense, todos ellos acusados de conspirar para incurrir en actividades terroristas en suelo indio.

La Agencia Nacional de Investigación (NIA por sus siglas en inglés) ha indicado que los arrestos, que han tenido lugar en el marco de una serie de operaciones coordinadas a lo largo de la semana pasada, se realizaron en el aeropuerto de Calcuta, en el este del país, y en los de Lucknow y Delhi.

Fuentes cercanas al asunto han explicado que los acusados entraron en India con visados válidos, pero que se desplazaron hacia el estado de Mizorán sin la autorización necesaria por ser un área restringida. "Desde allí, cruzaron a Birmania, donde se reunieron con grupos étnicos supuestamente hostiles con India. Las investigaciones apuntan a que se habría pactado la entrega de drones procedentes de Europa", han apuntado, según informaciones de 'The Indian Express'.

La NIA ha acusado a los siete de estar implicados en la "importación de grandes cantidades de drones europeos en Birmania a través de India para su uso por parte de grupos armados étnicos", ha afirmado. Estos grupos también han apoyado a algunos "grupos insurgentes proscritos indios" mediante el suministro de "armamento y otro tipo de material terrorista para su entrenamiento".