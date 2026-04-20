Detenidos en Londres dos jóvenes acusados de atacar una sinagoga durante el fin de semana

Imagen de archivo de la Policía de Londres desplegada tras un ataque contra una sinagoga. - Jacqueline Lawrie / Zuma Press / Europa Press / Co

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad británicas han informado de que dos jóvenes de 17 y 19 años han sido detenidos este lunes en Londres acusados de ser los responsables de atacar la Sinagoga Kenton United, situada en Kenton, con artefactos incendiarios, un incidente que tuvo lugar el sábado por la noche.

El comisario adjunto de la Policía Metropolitana, Matt Jukes, ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión BBC que ambos se encuentran bajo custodia tras haber lanzado cócteles molotov contra el edificio, un ataque que se enmarca en un aumento reciente de este tipo de sucesos.

"En las últimas semanas, hemos efectuado 15 detenciones en relación con una serie de seis incidentes dirigidos contra comercios judíos, el servicio de ambulancias de voluntarios judíos y un medio de comunicación persa", ha apuntado Jukes.

La Policía ha alertado de que la mayoría de estos ataques han sido reivindicados por el grupo Ashab al Yamin, que habría reclamado también la autoría de incidentes similares en lugares del culto, establecimientos comerciales y financieros vinculados a intereses judíos o israelíes en varios puntos de Europa.

El sábado fue atacado también con un artefacto incendiario un edificio empleado por una ONG judía en el noroeste de Londres. También hay una investigación abierta por antisemitismo. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha condenado estos ataques y ha advertido de que "no hay lugar para el antisemitismo en nuestra ciudad". Así, ha señalado que "caerá todo el peso de la ley" sobre los responsables.