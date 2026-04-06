Detenidos ocho colonos tras un ataque en Cisjordania que dejó herido de gravedad a un palestino

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía israelí - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han anunciado este domingo la detención de ocho personas sospechosas de participar en una nueva oleada de ataques lanzados por colonos en la aldea de Qusra, en el norte de Cisjordania, donde habrían herido de gravedad a un palestino, así como atacado viviendas de esa zona e incendiado dos gallineros.

"Ocho sospechosos de entre 13 y 48 años han sido detenidos por encontrarse en una zona militar restringida y por su presunta implicación en el incidente, y han sido trasladados para ser interrogados", ha informado la Policía israelí este domingo en un mensaje publicado en sus redes sociales al hilo del "aviso de un ataque e incendio provocado por ciudadanos israelíes" por el que sus agentes acudieron en la noche anterior a Qusra junto a la Policía de Fronteras y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Tras entrar en la localidad cisjordana "para recabar pruebas", las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a estas ocho personas. Asimismo, la Policía ha informado de que, durante el registro, "se incautaron un fusil M-16 de las FDI y una réplica de airsoft".

Al respecto, la agencia de noticias palestina WAFA, ha informado que este sábado colonos israelíes atacaron a un joven palestino de 32 años, quien sufrió una "herida profunda en la cabeza" producto de la agresión. Del mismo modo, los arrestados habrían incendiado dos granjas avícolas y tratado de asaltar varias viviendas en la parte occidental de Qusra.

Este nuevo ataque se suma a una oleada de agresiones previas lanzada por colonos israelíes en múltiples localidades palestinas a finales del pasado mes de marzo, dejando un saldo de, al menos, diez palestinos heridos, además de cinco ciudadanos israelíes detenidos en el noroeste de Cisjordania.