Detenidas en Perú otras dos personas por un triple crimen machista en Argentina

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Perú han detenido este martes a otras dos personas acusadas del triple crimen machista a Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en la provincia de Buenos Aires, Argentina, pocos días después de que desaparecieran hace poco más de una semana, y que ha generado una ola de indignación en este país.

La ministra de Seguridad de Argentina, Paticia Bullrich, ha confirmado la detención del "prófugo Matías Agustín Ozorio", de 28 años, en Lima, capital de Perú, en un mensaje en su cuenta de la red social X donde ha adjuntado una imagen del momento de la captura.

En el mismo mensaje, ha indicado que la detención se ha producido gracias al "trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA (Policía Federal de Argentina)" y ha avanzado que va a solicitar su extradición de modo que pueda ser procesado por las autoridades judiciales del país por el triple feminicidio.

Poco después, en la misma plataforma, ha felicitado a la Policía peruana por el arresto de 'Pequeño J' en un distrito de Lima, también implicado en la desaparición de las tres mujeres.

"La Dirección Antidrogas detuvo a 'Pequeño J' en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga", ha señalado en una publicación acompañada de una fotografía de la captura.

Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, un joven de 20 años acusado de ser el autor intelectual del crimen, según han declarado fuentes gubernamentales a 'La Nación'.

Estas dos detenciones se suman a la de otras siete personas, según recoge el mencionado diario, por el crimen contra las tres jóvenes, de entre 15 y 20 años, que desaparecieron en La Matanza y fueron halladas descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela, ambas localidades de la provincia de Buenos Aires. Su asesinato fue retransmitido a través de redes sociales en un vídeo al que pudieron acceder unas 45 personas.