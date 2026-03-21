Detenidos siete militares en Ecuador por la muerte por electrocución de un civil

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MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Siete militares ecuatorianos han sido detenidos por su presunta implicación en la muerte por electrocución de un hombre, Bryan Argenis Ledesma Franco en Milagro, Guayas, ocurrido el pasado lunes.

Los militares fueron detenidos en el cantón La Troncal, provincia de Cañar, según ha informado la televisión ecuatoriana Ecuavisa. Los militares, que no se presentaron el viernes en su base, serán procesados por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tipificado en el Artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla penas de hasta trece años de prisión.

La Fiscalía informó el pasado martes de la apertura de una investigación previa de oficio por la muerte del individuo, "ocurrida durante un procedimiento ejecutado por las Fuerzas Armadas en Milagro". "La víctima habría sido agredida físicamente y electrocutada por personal militar la tarde de ayer", señaló.

Ledesma llegó sin vida al Hospital del IESS de Milagro el lunes 16 de marzo. La víctima fue condenado en 2024 a un año de cárcel por porte de armas, pero al tratarse de un delito menor a cinco años, el juez acogió el pedido de su defensa para suspenderle la pena.