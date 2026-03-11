Detenidos tres hermanos acusados de "atentado terrorista" tras la explosión en la Embajada de EEUU en Oslo

Archivo - Bandera de Noruega (Archivo) - Europa Press/Contacto/Vlad Karkov - Archivo

La Policía de la capital de Noruega, Oslo, ha anunciado este miércoles la detención de tres hermanos residentes en la ciudad acusados de cometer un presunto atentado terrorista tras la explosión registrada en la madrugada del domingo en la entrada de la Embajada de Estados Unidos.

"Seguimos creyendo que hubo una persona que se acercó a la Embajada y que los demás participaron en la trama de diversas maneras", ha informado el abogado de la Policía, Christian Hatlo, en una rueda de prensa recogida por la cadena de radiodifusión NRK.

Los tres sospechosos --que tienen aproximadamente 20 años y son de origen iraquí-- han sido detenidos en virtud del artículo 138 del Código Penal y no tienen antecedentes penales. Hatlo ha informado de que pasarán a disposición judicial en las próximas horas para ser interrogados, si bien no ha descartado más arrestos.

Con respecto a la explosión, ha detallado que no se produjeron "daños mayores" en la legación diplomática estadounidense debido a que se encontraba bien protegida y ha precisado que, por el momento, las autoridades mantienen todas las hipótesis abiertas, incluyendo una posible interferencia extranjera.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad en la zona mostraban a un individuo encapuchado y vestido de negro, con mochila. El suceso se produjo sobre las 01.00 horas (hora local) del domingo, cuando se notificó una "fuerte explosión" en la entrada de la Embajada de Estados Unidos en Oslo, aunque en el incidente no hubo heridos.