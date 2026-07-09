Detenidos varios israelíes por intentar cruzar la frontera con Siria

Archivo - Imagen de archivo de militar israelí. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha detenido la madrugada de este jueves a varios ciudadanos israelíes que trataron de cruzar la frontera con Siria y ha informado de que todos ellos han sido trasladados a una comisaría, donde sus casos serán procesados y podrán ser sometidos a sendos interrogatorios.

Las Fuerzas Armadas, que han condenado este suceso, que se viene repitiendo durante los últimos días en las inmediaciones del monte Hermón, que se encuentra bajo control israelí desde que la caída a finales de 2024 del ahora expresidente sirio Bashar al Assad, tal y como han indicado en un comunicado.

"Este incidente, que se suma a otros anteriores perpetrados por colonos israelíes en la zona, pone en peligro a los civiles y es un delito", han advertido las fuerzas israelíes. "Esto daña las actividades operacionales del Ejército de Israel y la seguridad de la región", han recalcado.

Además, han explicado que estos intentos de incursión en Siria "desvían la atención de los comandantes y militares israelíes, que ya cuentan con misiones importantes en la zona". "Esperamos que los implicados sean llevados ante la Justicia y que se actúe de forma decisiva para evitar más sucesos de este tipo", han aseverado.