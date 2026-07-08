Detienen al exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla por agredir a su pareja

Archivo - Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex. - Europa Press/Contacto/Luis Barron - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de la petrolera estatal Pemex, ha sido detenido en la noche de este martes después de la denuncia por violencia de género presentada por su pareja, María Felicia Jiménez, quien días atrás había publicado en una conocida plataforma de vídeo una grabación de la agresión.

Padilla ha sido detenido en la localidad de Benito Juárez, en Ciudad de México, y trasladado hasta dependencias de la Fiscalía de Morelos, estado en el que se produjeron los hechos, que ya ha adelantado que será investigado por su posible responsabilidad en un delito de violencia familiar, a tenor de esas imágenes.

Tal y como detalla la Fiscalía de Morelos, la investigación arrancó tras la denuncia presentada por la víctima de unos hechos ocurrido en marzo de 2026. Padilla habría "agredido física y verbalmente tras una discusión" a Jiménez. Está previsto que en las próximas horas se den a conocer los cargos que se le imputan.

"Las instituciones reiteran que ninguna persona está por encima de la ley y que las denuncias por violencia contra las mujeres serán investigadas con seriedad y apego a derecho para garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de las víctimas", ha remarcado la Fiscalía en un comunicado.

En el momento de su detención, Padilla no ha ofrecido resistencia y, según fuentes de la Fiscalía citadas por el diario 'El Universal', se habría mostrado resignado ante el proceso judicial que vislumbra.

Si bien los hechos datan de marzo de 2026, no salieron a la luz hasta finales de junio, con la publicación en la plataforma YouTube del vídeo en el que se ve a Padilla, en presencia de un menor de edad y en medio de una fuerte discusión, agredir a Jiménez, que en una entrevista posterior reveló que fue la tercera vez y las "más grave" de todas, que algo así sucedía desde 2022.

Preguntada por esta cuestión, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dejó claro que habría de aplicarse "todo el peso de la ley" contra Padilla, sin importar que fuera conocido o no por las autoridades federales. "Cero impunidad a la violencia contra las mujeres", enfatizó la mandataria.