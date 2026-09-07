Detienen a un exgeneral sirio acusado de participar en la represión de las protestas de 2011

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara - Europa Press/Contacto/Syrian Presidency

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Seguridad Interior de Siria han detenido este lunes en un operativo conjunto con la Dirección Antiterrorista al exgeneral Mohamed al Durgham, acusado de participar en la represión de las protestas pacíficas en 2011 y en la masacre de Hama en 1982.

Durgham ordenó a sus unidades abrir fuego contra manifestantes desarmados en la provincia de Damasco durante las protestas pacíficas que fueron brutalmente reprimidas en 2011 por el régimen del presidente Bashar al Assad, derrocado en diciembre de 2024.

Asimismo, las Fuerzas de Seguridad Interior han señalado que el hombre supervisó operaciones que "resultaron en detenciones arbitrarias a gran escala", motivo por el que fue incluido en listas de sanciones internacionales por graves violaciones de Derechos Humanos, según ha recogido la agencia de noticias estatal SANA.

Las autoridades han informado además de que el hombre --quien fue comandante de operaciones de la Cuarta División del Ejército Árabe Sirio entre 2009 y 2013, encabezada por el hermano de Assad, Maher al Assad-- pasará a disposición judicial una vez terminen los interrogatorios en su contra.

Durgham también fue comandante de un pelotón de las Brigadas de Defensa, fuerza paramilitar liderada por Rifaat al Assad --hermano del entonces presidente Hafez al Assad y conocido como 'el carnicero de Hama'-- que bombardeó dicha ciudad en febrero de 1982 con artillería pesada y tanques, además de llevar a cabo ejecuciones sumarias masivas, arrestos arbitrarios y saqueos sistemáticos sin distinguir entre insurgentes y civiles.

Las Brigadas de Defensa (Saraya al Difaa, por sus siglas en árabe), fueron desplegadas en la ciudad de Hama y estuvieron al frente de la represión tras una revuelta encabezada por islamistas suníes, liderados por Hermanos Musulmanes, contra el régimen de Hafez al Assad, padre del depuesto mandatario.