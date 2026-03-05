Detienen al exviceministro de Defensa de Rusia Ruslan Tsalikov por supuesta corrupción

Archivo - Desfile militar en Moscú. - Europa Press/Contacto/Yegor Aleyev - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía rusa ha informado este jueves de la detención del ex primer viceministro de Defensa Ruslan Tsalikov por diversos delitos de corrupción , sumándose así una ristra de funcionarios de alto rango arrestados desde la llegada en mayo de 2024 del nuevo titular de la cartera, Andrei Belousov.

Tsalikov, quien ostentó dicho cargo entre diciembre de 2015 y junio de 2024, ha sido acusado de haber creado una organización criminal para malversar fondos entre 2017 y 2024, recibir sobornos y blanquear dinero, según ha detallado la portavoz del Comité de Ivestigación de Rusia (CIR), Svetlana Petrenko.

La portavoz ha precisado que Tsalikov se encuentra ya detenido a la espera de que las autoridades judiciales decreten medidas cautelares.

Con la llegada de Belousov al Ministerio de Defensa, se puso en marcha rápidamente una ola de arrestos de altos funcionarios por corrupción, que ha acabado por reestructurar la cartera, entre ellos el del también exviceministro Timur Ivanov, quien ya ha sido condenado a trece años.

El propio Ivanov intentó sin éxito conmutar su pena a cambio de servir en el frente de Ucrania, una medida que otros muchos militares han logrado, llegando incluso a ser indultados gracias a su hoja de servicios en el campo de batalla.