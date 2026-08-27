Detienen al presidente del Comité Olímpico Polaco por un presunto caso de corrupción

Archivo - Una bandera de la Unión Europea junto a una bandera de Polonia - Patrick Pleul/dpa - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico polaco, Radoslaw Piesiewicz, ha sido detenido este jueves por las fuerzas de seguridad en el marco de una presunta investigación en su contra por corrupción relacionada con una plataforma de intercambio de criptomonedas.

Varios agentes de la Oficina Central para la Lucha contra el Cibercrimen han arrestado a Piesiewicz, que ha sido llevado posteriormente a dependencias de la Fiscalía para un interrogatorio por parte de los investigadores, si bien por el momento no se han presentado cargos en su contra.

El ministro de Justicia, Waldemar Zurek, ha explicado en una rueda de prensa que una de las hipótesis que se baraja tiene que ver con un reloj de lujo valorado en 40.000 euros que Piesiewicz supuestamente habría recibido del jefe de Zondacrypto, Przemyslaw Kral.

Las autoridades barajan que Piesiewicz presuntamente habría recibido el obsequio a cambio de interceder ante la Oficina de Competencia y Protección del Consumidor (UOKiK) debido a sus graves problemas de liquidez, según ha recogido la agencia de noticias PAP.

El ministro también ha revelado que los investigadores han abierto líneas de investigación adicionales, incluyendo posibles casos de corrupción relacionados con intentos de influir en las elecciones legislativas en Polonia. El caso contra Piesiewicz forma parte de una macrocausa abierta contra Zondacrypto por fraude y lavado de dinero.

Zondacrypto ha sido el patrocinador principal del Comité Olímpico Polaco desde octubre de 2025. Piesiewicz --que ha negado las acusaciones y ha asegurado que compró el reloj de su bolsillo con la ayuda de Kral-- dirige el organismo desde 2023. En anteriores años fue cuestionado por sus decisiones con respecto a los patrocinios y a las campañas publicitarias que utilizaban su rostro para promover el deporte.